«Не слишком сильно бы надеялся». Непомнящий оценил возможность возвращения флага России

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оценил вероятность возвращения российского флага на соревнования. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе с 2022 года.

«Для того, чтобы вернуть флаг, пока нет практики Международного олимпийского комитета (МОК). Думаю, что ФИДЕ будет ориентироваться на решение МОК. Но, возможно, вернут мужскую сборную, что позволит выступать на чемпионатах мира и Европы, на Олимпиадах. Это было бы здорово. Тем более что следующий год олимпийский, когда проводится шахматная Олимпиада. Флаг – это было бы здорово, но я бы слишком сильно на это не надеялся», — приводит слова Непомнящего «РИА Новости Спорт».

