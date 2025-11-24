Гимнаст Духно завоевал золотую медаль ЮЧМ-2025 в опорном прыжке

Российский гимнаст Арсений Духно завоевал золотую медаль в опорном прыжке на чемпионате мира – 2025 в Маниле (Филиппины). Духно завершил соревнования, набрав 14,333 балла.

Серебряным призёром соревнований стал британец Сол Скотт (14,066), замкнул тройку призёров ещё один британский гимнаст, Эван Макфиллипс, с результатом 13,950 балла.

Спортивная гимнастика. Юниорский чемпионат мира – 2025. Манила (Филиппины). Юниоры. Опорный прыжок

1. Арсений Духно (Россия) – 14,333.

2. Сол Скотт (Великобритания) – 14,066.

3. Эван Макфиллипс (Великобритания) – 13,950.

4. Карл Джарел Элдру Юло (Филиппины) – 13,716.

5. Рикарду Руджери (Италия) – 13,666.