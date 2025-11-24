Жавохир Синдаров и Вэй И вничью сыграли первую партию финала Кубка мира — 2025

Гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров и китайский гроссмейстер Вэй И не выявили победителя в первой партии финала Кубка мира — 2025 по шахматам, который проходит на индийском курорте Гоа.

Синдаров и Вэй И разыграли русскую партию и после позиционной борьбы с перевесом у чёрных зафиксировали ничью на 50-м ходу.

Победитель Кубка мира — 2025 получит не только титул и $ 120 тыс., но и путёвки на Турнир претендентов — 2026. Право сыграть в главном турнире чемпионского цикла получат три призёра Кубка мира.

Таким образом, Жавохир Синдаров и Вэй И уже квалифицировались на Турнир претендентов. В матче за третье место встретятся Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) и Андрей Есипенко (Россия).