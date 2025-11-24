Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Андрей Есипенко выиграл первую партию в матче за третье место на Кубке мира — 2025

Андрей Есипенко выиграл первую партию в матче за третье место на Кубке мира — 2025
Комментарии

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко одержал победу в первой партии матча за третье место на Кубке мира — 2025 по шахматам, в котором встречается с представителем Узбекистана Нодирбеком Якуббоевым. Есипенко повёл со счётом 1:0.

Вторая партия матча за бронзу, а также вторая партия финала пройдут завтра, 23 ноября. Начало запланировано на 12:30 мск.

В финале встречаются гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров и китайский гроссмейстер Вэй И, их первая партия закончилась вничью. Победитель матча между Есипенко и Якуббоевым получит путёвку на Турнир претендентов — 2026, Синдаров и И туда уже отобрались.

Материалы по теме
Жавохир Синдаров и Вэй И вничью сыграли первую партию финала Кубка мира — 2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android