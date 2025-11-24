Скидки
В Госдуму внесён законопроект об обязательном размещении флага на всех объектах спорта

В Госдуму внесён законопроект об обязательном размещении флага на всех объектах спорта
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что в Госдуму внесён законопроект, которым предлагается установить, что государственный флаг Российской Федерации должен быть постоянно вывешен на объектах спорта, зданиях организаций, являющихся субъектами физической культуры и спорта.

«Вместе с коллегами внесли законопроект о расширении использования государственного флага Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта. Мы предлагаем установить, что государственный флаг Российской Федерации должен быть вывешен постоянно на объектах спорта, зданиях организаций, являющихся субъектами физической культуры и спорта», — написала Кузнецова в социальных сетях.

Анна Кузнецова отметила, что законопроект направлен на воспитание будущего поколения России и сохранение ценностей.

