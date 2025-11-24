«Я был особенно осторожен». Есипенко — о первой партии за третье место на Кубке мира

Российский шахматист, гроссмейстер (2011) Андрей Есипенко высказался о победе над представителем Узбекистана Нодирбеком Якуббоевым в первой партии матча за третье место на Кубке мира — 2025 по шахматам. Есипенко повёл со счётом 1:0.

— Ты сказал, что переживал за свою ладью в конце?

— Да, я проверил её положение, наверное, раз 10. После вчерашнего инцидента я был особенно осторожен — чуть ли не каждое поле перепроверял.

— После вчерашнего тяжёлого дня, как тебе удалось восстановиться и сегодня выиграть так уверенно?

— Честно говоря, пару часов чувствовал себя ужасно. Потом мы с моим секундантом Давидом Паравяном пошли в ресторан, поели, я выпил немного пива — и стало легче. Потом посмотрел матч «Арсенала» и «Тоттенхэма», моя команда выиграла. Это меня сильно подняло, — сказал Есипенко в интервью на You-Tube-канале ФИДЕ.