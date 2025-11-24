Скидки
Владимир Путин поздравил российских шахматисток с победой на командном чемпионате мира

Владимир Путин поздравил российских шахматисток с победой на командном чемпионате мира
Президент России Владимир Путин поздравил российских шахматисток Александру Горячкину, Екатерину Лагно, Полину Шувалову, Лею Гарифуллину, Ольгу Гирю и Анну Шухман с победой на командном чемпионате мира — 2025, который проходил в испанском Линаресе.

«Уважаемые Александра Юрьевна, Екатерина Александровна, Полина Сергеевна, Лея Рафисовна, Ольга Александровна, Анна Александровна! Поздравляю вас с триумфальным выступлением в командном чемпионате мира по шахматам среди женщин. Вы заслуженно удостоились высшей награды этого престижного турнира, продемонстрировали по-настоящему яркую, талантливую игру, отличную подготовку и победный настрой. И конечно, особо отмечу серьёзную, ощутимую поддержку, которую вам оказывали тренеры, Федерация шахмат России и многочисленные болельщики. Желаю новых спортивных достижений и всего самого доброго», — говорится на сайте Кремля.

