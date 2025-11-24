Скидки
Умер заслуженный тренер РСФСР по лёгкой атлетике Борис Бухбиндер

Умер заслуженный тренер РСФСР по лёгкой атлетике Борис Бухбиндер
Заслуженный тренер РСФСР Борис Бухбиндер умер в возрасте 97 лет. Долгое время он был старшим тренером сборной РСФСР по лёгкой атлетике. Об этом сообщает министерство спорта Ставрополья в телеграм-канале.

«Ушёл из жизни заслуженный тренер РСФСР Борис Яковлевич Бухбиндер— Герой труда Ставрополья, обладатель почётного знака «Спортивная слава Ставрополь», выдающийся наставник, педагог и один из тех, кто стоял у истоков развития современной школы лёгкой атлетики на Ставрополье.

Долгие годы Борис Яковлевич работал старшим тренером сборной РСФСР по лёгкой атлетике, сочетая требовательность с удивительным умением раскрывать в спортсменах их внутренний потенциал. Он подготовил более 20 мастеров спорта, неоднократных победителей всесоюзных и международных соревнований. Среди его учеников — участник Олимпийских игр, мастер спорта международного класса Борис Криунов, 11-кратный чемпион РСФСР на дистанции 800 метров Николай Харечкин, обладатель Кубка СССР в беге на 400 метров Владимир Ренсков, чемпион СССР в марафоне Михаил Наливайко. Их успехи — свидетельство огромного тренерского дара и неиссякаемой работоспособности Бориса Яковлевича», — говорится в сообщении.

Прощание с Бухбиндером состоится 25 ноября в Легкоатлетическом манеже Ставрополя.

