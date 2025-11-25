Александра Горячкина прокомментировала победу на командном ЧМ по шахматам

Одна из сильнейших шахматисток мира россиянка Александра Горячкина прокомментировала победу на командном чемпионате мира по шахматам, который проходил в испанском городе Линарес (Испания). В финале россиянки обыграли сборную Азербайджана.

«Я считаю, что нам удалось защитить титул, потому что мы выигрывали ЧМ–2021. Я думаю, что турниры, где мы не участвовали, не считаются. Рада собраться старой‑новой компанией и почувствовать единение сборной», — сказала Горячкина в эфире «Матч ТВ».

За команду на чемпионате мира выступали Полина Шувалова, Александра Горячкина, Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно. В первом матче финала россиянки победили со счётом 3:1. Второй матч финала завершился со счётом 2,5:1,5 в пользу россиянок. Победу одержала Гарифуллина, вничью сыграли Горячкина, Лагно и Шувалова.

Командный чемпионат мира проходит раз в два года. В 2021 году шахматистки из России одержали победу, в 2023-м не выступали.