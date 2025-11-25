Тренер женской сборной России по шахматам назвал самый сложный матч на ЧМ-2025

Старший тренер и капитан женской сборной России по шахматам Сергей Рублёвский оценил победу на командном чемпионате мира, который проходил в испанском городе Линарес (Испания). В финале россиянки обыграли сборную Азербайджана.

«Один из сложнейших матчей был против сборной США на отборочном этапе, где нам удалось переломить ход игры и выиграть благодаря победе Полины Шуваловой. У неё был очень напряжённый матч, самый упорный на турнире, остальные проходили с нашим перевесом», — сказал Рублёвский в эфире «Матч ТВ».

За команду на чемпионате мира выступали Полина Шувалова, Александра Горячкина, Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно. В первом матче финала россиянки победили со счётом 3:1. Второй матч финала завершился со счётом 2,5:1,5 в пользу россиянок. Победу одержала Гарифуллина, вничью сыграли Горячкина, Лагно и Шувалова.