Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тренер женской сборной России по шахматам назвал самый сложный матч на ЧМ-2025

Тренер женской сборной России по шахматам назвал самый сложный матч на ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер и капитан женской сборной России по шахматам Сергей Рублёвский оценил победу на командном чемпионате мира, который проходил в испанском городе Линарес (Испания). В финале россиянки обыграли сборную Азербайджана.

«Один из сложнейших матчей был против сборной США на отборочном этапе, где нам удалось переломить ход игры и выиграть благодаря победе Полины Шуваловой. У неё был очень напряжённый матч, самый упорный на турнире, остальные проходили с нашим перевесом», — сказал Рублёвский в эфире «Матч ТВ».

За команду на чемпионате мира выступали Полина Шувалова, Александра Горячкина, Лея Гарифуллина и Екатерина Лагно. В первом матче финала россиянки победили со счётом 3:1. Второй матч финала завершился со счётом 2,5:1,5 в пользу россиянок. Победу одержала Гарифуллина, вничью сыграли Горячкина, Лагно и Шувалова.

Материалы по теме
Женская сборная России по шахматам вернулась и сразу выиграла ЧМ. Вынесла и Китай, и США!
Женская сборная России по шахматам вернулась и сразу выиграла ЧМ. Вынесла и Китай, и США!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android