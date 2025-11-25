«Непривычно. Немножко отдохну наконец». Ян Непомнящий — о пропуске турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о пропуске турнира претендентов в 2026 году.

«Это непривычно. Немножко отдохну наконец. Цикл отбора сильно изменился. В первый раз на турнир претендентов в 2019-2020 годах я отобрался через серию Гран-при. По результатам трёх турниров лучшие выступления приносили зачётные очки. Два турнира я выиграл, в третьем вылетел в первом круге.

После нововведений этого года добраться можно либо через Grand Swiss — это один турнир, который не преподносит большие сюрпризы, либо через Кубок мира — это всегда лотерея, только ещё удлинённая. Турнир, который невозможно пройти хорошо без везения», — приводит слова Непомнящего «РИА Новости Спорт».