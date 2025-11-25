Президент ФФР рассказал, что Швеция и Украина подняли вопрос об отстранении россиян

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал подробности конгресса FIE, который состоялся в Манаме.

«На конгрессе FIE представители Швеции и Украины пытались вновь поднять вопрос об отстранении российских спортсменов – как в индивидуальных, так и в командных соревнованиях. Больше никакой поддержки им никто публично не высказал.

Другие представители национальных федераций, напротив, выступили за развитие фехтования во всём мире, а не за новый виток борьбы с кем‑то. И во время голосования по данному вопросу ничего из предложений украинской и шведской федераций не прошло.

Если не считать этих попыток раскачать лодку, конгресс прошёл продуктивно и стабильно. Хотел бы отметить важную деталь: на конгресс приехал выбранный президент FIE Алишер Усманов. Он обратился с приветственным словом в адрес присутствующих, и в итоге его выступление проходило под продолжительные стоячие овации членов конгресса. Думаю, это в очередной раз доказывает, насколько коллеги ценят его вклад в развитие мирового фехтования», — приводит слова Мамедова «Матч ТВ».