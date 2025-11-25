Непомнящий — о Кубке мира в Индии: очень специфическое место, не самые хорошие условия

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал условия проживания на Гоа (Индия), где проходит Кубок мира — 2025. Россиянин проиграл во втором круге индийцу Диптаяну Гхошу, который занимает 237-е место в рейтинге ФИДЕ.

«Я прилетел на турнир за три дня. Мне казалось, что не такой большой временной разрыв, 2,5 часа. Но тем не менее совершенно другой климат. Очень специфическое место, не самые хорошие условия. Понятно, когда турнир идёт хорошо, то ты всегда условия хвалишь, а когда турнир идёт плохо — ты на них почти всегда ругаешься. Но я очень много где играл, и, мне кажется, для одного из главных турниров — точно в топ-3 по важности в шахматном календаре в течение двух лет — можно было найти какое-то более достойное место с точки зрения организации.

Это мой второй турнир в Индии. Прошлый раз был в 2019 году, он мне тоже не очень понравился. Условия, конечно, были лучше, но, наверное, место само по себе — Калькутта — довольно такое… Конечно, Гоа — это курорт, а Калькутта довольно большой город, очень людный, очень шумный. Везде своя специфика, но Индия — это не моё любимое место», — приводит слова Непомнящего «РИА Новости Спорт».