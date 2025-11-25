Ангелину Мельникову не пригласили на финал Бундеслиги в Германии по политическим причинам

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова сообщила, что не примет участия в финале гимнастической Бундеслиги в Германии из-за реакции общественности на её выступление в полуфинале.

«Я не получила приглашение на финал Бундеслиги. К сожалению, общественное внимание и политические дискуссии оказались значительно масштабнее, чем ожидалось организаторами.

Я благодарна клубу TSV Tittmoning-Chemnitz за возможность участия в полуфинале, и, главное, за уважительное и доброе отношение ко мне. В Германии я получила очень много поддержки от зрителей, спортсменов, тренеров и судей.

Спортивная арена — это место, где спортсмены встречаются друг с другом и показывают, на что они способны в своём любимом деле. Именно спорт даёт возможность продемонстрировать результаты своего труда и спортивного мастерства.

Каждый человек заслуживает равные возможности во всех сферах жизни, и каждый спортсмен достоин на равных соревноваться на спортивной арене и исполнять свои мечты. Верю и надеюсь, что ситуация в скором времени наладится и каждый спортсмен сможет беспрепятственно заниматься своим любимым делом», — написала Мельникова в своём телеграм-канале.