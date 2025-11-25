Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Андрей Есипенко сыграет на Турнире претендентов — 2026 после бронзы на Кубке мира

Андрей Есипенко сыграет на Турнире претендентов — 2026 после бронзы на Кубке мира
Комментарии

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко занял третье место на Кубке мира — 2025 по шахматам. В матче за бронзу он одержал победу над представителем Узбекистана Нодирбеком Якуббоевым со счётом 2:0.

Таким образом, Андрей Есипенко квалифицировался на Турнир претендентов — 2026, который пройдёт с 28 марта по 16 апреля 2026 года на Кипре. Победитель турнира получит право сыграть в матче за звание чемпиона мира.

В финале встречаются гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров и китайский гроссмейстер Вэй И, их первая партия закончилась вничью. Синдаров и И на Турнир претендентов — 2026 уже отобрались.

Материалы по теме
Российский шахматист прорвался в турнир претендентов! Браво, Андрей Есипенко!
Live
Российский шахматист прорвался в турнир претендентов! Браво, Андрей Есипенко!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android