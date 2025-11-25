Андрей Есипенко сыграет на Турнире претендентов — 2026 после бронзы на Кубке мира

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко занял третье место на Кубке мира — 2025 по шахматам. В матче за бронзу он одержал победу над представителем Узбекистана Нодирбеком Якуббоевым со счётом 2:0.

Таким образом, Андрей Есипенко квалифицировался на Турнир претендентов — 2026, который пройдёт с 28 марта по 16 апреля 2026 года на Кипре. Победитель турнира получит право сыграть в матче за звание чемпиона мира.

В финале встречаются гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров и китайский гроссмейстер Вэй И, их первая партия закончилась вничью. Синдаров и И на Турнир претендентов — 2026 уже отобрались.