Александр Ткачёв — о Есипенко на Кубке мира: всё у нас нормально с мужскими шахматами

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв отреагировал на третье место россиянина Андрея Есипенко на Кубке мира — 2025. Благодаря этому Есипенко квалифицировался на Турнир претендентов — 2026, который пройдёт с 28 марта по 16 апреля 2026 года на Кипре.

«Обидное поражение в полуфинале — всего лишь эпизод в блестящей игре Андрея Есипенко на Кубке мира. Андрей ставил перед собой задачи, федерация тоже рассчитывала на отбор в турнир претендентов. Эта задача была выполнена, и мы рады. Мои поздравления Андрею Есипенко. За него болела вся страна, он большой молодец.

Андрей — яркий представитель молодого поколения, которое постепенно приходит на смену нашим лидерам. Игра и результат показывают, что всё у нас нормально с мужскими шахматами. Тут я могу назвать и Алексея Гребнева — он уверенно играл на Кубке мира, в целом провёл неплохой год, Ивана Землянского и других ребят. То число медалей, которые привозят наши спортсмены, традиционно больше всех. Мы по праву можем считать себя ведущей шахматной федерацией», — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.