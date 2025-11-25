Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В ФШР оценили перспективы Андрея Есипенко на турнире претендентов

В ФШР оценили перспективы Андрея Есипенко на турнире претендентов
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачёв оценил шансы россиянина Андрея Есипенко успешно выступить на Турнире претендентов — 2026, который пройдёт с 28 марта по 16 апреля 2026 года на Кипре.

«Перед стартом все равны. Любой турнир претендентов собирает лучших из лучших. То, что Есипенко точно не будет мальчиком для битья, могу сказать со всей ответственностью. Сможет ли отобраться в титульный матч? Почему нет? Если Андрей будет играть с такой же уверенностью, как на Кубке мира… Он держит психологический удар, многие могли бы не собраться на его месте. Покажет время, займёт Андрей ли первое место. Но то, что он будет бороться, могу сказать уже сейчас», — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Главная надежда России в мужских шахматах. Кто такой Андрей Есипенко?
Главная надежда России в мужских шахматах. Кто такой Андрей Есипенко?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android