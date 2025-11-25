Андрей Есипенко прокомментировал выход на Турнир претендентов — 2026

23-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко поделился эмоциями после выигрыша бронзы на Кубке мира – 2025 по шахматам. Награда позволила ему отобраться на Турнир претендентов – 2026, который пройдёт с 28 марта по 16 апреля 2026 года на Кипре.

«Всем привет! Я отобрался на турнир претендентов. Эмоции просто зашкаливают. Невероятно устал. Я сыграл 30 партий за этот Кубок мира, это что-то невероятное, очень тяжело, очень сложно. Спасибо большое всем за поддержку, за веру! Без вас было бы гораздо труднее, поэтому всем спасибо большое за сообщения, за веру. Теперь надо отдохнуть и готовиться к турниру», — сказал Есипенко в своём телеграм-канале.