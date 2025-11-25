Скидки
Анатолий Карпов оценил выступление Андрея Есипенко на Кубке мира — 2025 по шахматам

Почётный президент Федерации шахмат России (ФШР) 12-й чемпион мира Анатолий Карпов отреагировал на третье место россиянина Андрея Есипенко на Кубке мира — 2025. Благодаря этому Есипенко квалифицировался на Турнир претендентов — 2026, который пройдёт с 28 марта по 16 апреля 2026 года на Кипре.

«Победа Андрея Есипенко и выход в турнир претендентов очень важны для российских шахмат, потому что в последнее время было много гонений на наших шахматистов. И вступление в число претендентов на мировую корону — это серьёзный шаг в его развитии. Я поздравляю Андрея Есипенко, он молодец. Поздравляю особенно с учётом того, что он сумел собраться после досадного поражения в матче за выход в финал. Если Андрей хорошо подготовится, то сможет достойно выступить в турнире претендентов.

Совсем недавно наши девушки выиграли командный чемпионат мира, и я их уже поздравлял с этим успехом. Они тоже умницы. Два этих достижения подтверждают то, что российские шахматисты, несмотря на все преграды, по-прежнему остаются в числе мировых лидеров», — приводит слова Карпова «РИА Новости Спорт».

