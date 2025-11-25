Медведева, Ягудин и Немов выступят на конференции фонда Потанина в Москве

Конференция Благотворительного фонда Владимира Потанина, проходящая при поддержке Национальных проектов России и государственной программы «Спорт России», объединит деловую, образовательную и публичную повестки, посвящённые развитию социального спорта в стране. Событие пройдёт с 27 ноября по 4 декабря в Москве.

В программе — дискуссии, выставка, городской квест, обучающие мероприятия и события для широкой аудитории. Расписание доступно на сайте.

Участниками конференции станут профессиональные спортсмены – гимнаст Алексей Немов, фигуристка Евгения Медведева, синхронистка Мария Киселёва, фигурист Алексей Ягудин, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева.

Участники конференции обсудят роль спортивного амбассадора и их влияние на социальные проекты, возможности и риски искусственного интеллекта для доступности и безопасности спортивных активностей, а также художественные образы спорта в культуре.

Отдельным направлением станет практический интенсив по целевым капиталам — механизму долгосрочного финансирования для представителей спортивных организаций.

Самым ярким событием большой программы станет выставка «Правила игры: как спорт формировал культуру», которая развернётся в креативном пространстве «Новый Манеж». Гостям будет предложено проследить различные теории происхождения спорта как социального феномена: от первобытных ритуалов и античного воспитания до формирования массового и адаптивного спорта наших дней. Интерактивная композиция отражает, как изучение прошлого помогает формировать мотивацию и развивать современный социальный спорт. В экспозиции будут представлены артефакты из Олимпийской коллекции Владимира Потанина — одной из крупнейших частных коллекций, посвящённых истории спорта. В состав раздела войдут олимпийские факелы, символизирующие ключевые этапы развития отечественного спорта и технологий.

Также в преддверии и во время конференции будет проходить городской квест «Музейный марафон». Его участники смогут в увлекательной игровой форме познакомиться со спортивными объектами Москвы, знаковыми адресами, тематическими музеями и их экспозициями.

Кроме того, в программу входят: