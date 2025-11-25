Скидки
Листунова снялась с Кубка Воронина из-за осложнений после упражнения на бревне

Листунова снялась с Кубка Воронина из-за осложнений после упражнения на бревне
Комментарии

Олимпийская чемпионка (2020) по спортивной гимнастике Виктория Листунова снялась с турнира «Кубок Воронина», который проходит в Москве, из-за небольшого повреждения, которое получила во время выступления на бревне. Спортсменка не вышла на вольные упражнения, предварительно выступив на брусьях, бревне и в опорном прыжке, и покинула зал, аккуратно наступая на травмированную ранее ногу. Об этом сообщил ТАСС.

В феврале Листунова получила разрыв сухожилия, из-за чего перенесла операцию.

«Она на соскоке с бревна дёрнула ногу. А так как мы ещё полностью не восстановились, решили просто не рисковать. Это не травма, просто ей стало немного больно», – приводит слова личного тренера гимнастки Ольги Петровичевой ТАСС.

