Лучший гимнаст в истории Великобритании возобновил карьеру в 32 года ради Олимпиады-2028

Трёхкратный олимпийский чемпион, самый успешный в истории Великобритании спортивный гимнаст Макс Уитлок в 32 года объявил о возвращении в спорт ради участия в Олимпийских играх – 2028 в Лос-Анджелесе.

«Я вернулся. Это невероятно. Я официально вернулся, я снова профессиональный гимнаст, и это просто безумие.

Что-то постоянно терзало меня, уже целый год, что-то не сходилось. Казалось, что дело осталось незавершённым, незаконченным.

Чувствую, что передо мной открылся шанс и такого больше никогда не будет. Поэтому я возвращаюсь на три года, чтобы попасть на свои пятые Олимпийские игры.

Знаю, что это опасная игра, но я хочу закончить её на позитиве, хочу переписать конец своей карьеры. Я бы предпочёл рискнуть и воспользоваться этой возможностью, чем не рискнуть, потому что, думаю, если бы прошло 10-15 лет, я бы оглянулся назад и подумал, что сожалею об этом.

Я пропустил целый год, возвращаюсь постепенно. На прошлой неделе я получил травму. Я даже не занимался на коне, просто сидел рядом с ним, смотрел в телефон, поднял голову — и шея вышла из строя», — приводит слова Уитлока BBC.

Уитлок ушёл из спорта после Олимпиады-2024 в Париже, где занял четвёртое место на своём любимом снаряде – коне.