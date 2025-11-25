Скидки
Андрей Есипенко — о турнире претендентов: это была моя мечта с детства, лет с 10

Андрей Есипенко — о турнире претендентов: это была моя мечта с детства, лет с 10
Комментарии

23-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассказал, как важно ему было отобраться на Турнир претендентов – 2026. Есипенко достиг этой цели, заняв третье место на Кубке мира – 2025.

— Андрей, поздравляю! Ты выиграл матч за третье место и прошёл в турнир претендентов. Что чувствуешь?
— Это чувство невозможно описать. Это была моя мечта с детства. Всё ещё кажется нереальным, что я действительно этого добился.

— Когда ты впервые стал мечтать о претендентах?
— Наверное, лет в 10. Потом я перестал об этом думать — понял, насколько это сложно, — сказал Есипенко в видео на YouTube-канале Lichess.

