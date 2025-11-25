Чемпион мира Цзянань Ван доказал, что случайно вдохнул допинг в больнице

Чемпион мира 2022 года в прыжках в длину китайский легкоатлет Цзянань Ван оправдан по делу об умышленном применении допинга, сообщает пресс-служба независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

Напомним, Цзянань Ван сдал положительную допинг-пробу 1 ноября 2024 года. В ней были найдены следы тербуталина (запрещённый препарат, он применяется при различных заболеваниях лёгких, в том числе при бронхиальной астме).

Тщательное расследование Китайского антидопингового агентства (CHINADA) показало, что тербуталин попал в организм спортсмена случайно, «через пассивное вдыхание частиц препарата тербуталин, распылённых в воздухе, когда спортсмен сопровождал члена семьи, проходившего небулайзерную терапию в местной больнице 31 октября и 1 ноября 2024 года».

Согласно итоговому заключению, именно пассивное вдыхание привело к появлению следов препарата в пробе Цзянаня. Соответственно, вина спортсмена в умышленном употреблении вещества не была доказана, и дисквалификацию сняли.