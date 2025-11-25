Скидки
«Чеховские медведи» дома обыграли команду «Машека» в 3-м туре SEHA-лиги

«Чеховские медведи» дома обыграли команду «Машека» в 3-м туре SEHA-лиги
Мужской гандбольный клуб «Чеховские медведи» одержал победу над командой «Машека» из города Могилёв (Беларусь) в рамках 3-го тура предварительного этапа «Дивизиона Восток» SEHA – Gazprom League сезона-2025/2026. Матч прошёл в Чехове и завершился со счётом 34:27 в пользу хозяев.

Гандбол. SEHA — Gazprom League. «Дивизион Восток». 3-й тур:

«Чеховские Медведи» (Чехов) – «Машека» (Могилёв) – 34:27.

В составе победителей самым результативным игроком стал центральный Дмитрий Кандыбин (14 из 16 бросков).

В розыгрыше турнира сезона-2025/2026 принимают участие шесть клубов из России и Беларуси: «Зенит (Санкт-Петербург), «Чеховские Медведи» (Чехов), «Виктор» (Ставрополь), «Мешков Брест» (Брест), «СКА-Минск» (Минск), «Машека» (Могилёв).

Действующим победителем соревнований является «Зенит» (Санкт-Петербург). В финале прошлогоднего розыгрыша гандболисты из Санкт-Петербурга с минимальным перевесом одолели «Чеховских Медведей» (35:34).

