Есипенко рассказал, как ему удалось быстро восстановиться от обидного зевка с Вэй И

23-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассказал, как ему удалось восстановиться после обидного поражения в полуфинале Кубка мира – 2025 от Вэй И. В поединка с Вэй И Есипенко допустил серьёзный зевок — оставил ладью под бой. Впоследствии россиянин взял бронзу.

— После поражения от Вэй И ты очень быстро восстановился. Что помогло собраться?

— Знаете, я просто чувствовал поддержку от самых близких людей: от семьи, жены, моих друзей, родителей. Также болельщики, они так сильно верили в меня, дарили любовь и поддержку. Благодаря этому, думаю, мне удалось хорошо сыграть, — сказал Есипенко в видео на YouTube-канале Lichess.