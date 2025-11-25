Скидки
Есипенко рассказал, как ему удалось быстро восстановиться от обидного зевка с Вэй И

Есипенко рассказал, как ему удалось быстро восстановиться от обидного зевка с Вэй И
23-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко рассказал, как ему удалось восстановиться после обидного поражения в полуфинале Кубка мира – 2025 от Вэй И. В поединка с Вэй И Есипенко допустил серьёзный зевок — оставил ладью под бой. Впоследствии россиянин взял бронзу.

— После поражения от Вэй И ты очень быстро восстановился. Что помогло собраться?
— Знаете, я просто чувствовал поддержку от самых близких людей: от семьи, жены, моих друзей, родителей. Также болельщики, они так сильно верили в меня, дарили любовь и поддержку. Благодаря этому, думаю, мне удалось хорошо сыграть, — сказал Есипенко в видео на YouTube-канале Lichess.

Главная надежда России в мужских шахматах. Кто такой Андрей Есипенко?
Главная надежда России в мужских шахматах. Кто такой Андрей Есипенко?
