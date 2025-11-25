Скидки
«Лучшая команда». Андрей Есипенко раскрыл, за какой клуб АПЛ болеет

23-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко, ранее квалифицировавшийся на Турнир претендентов – 2026, рассказал, за какую команду английской Премьер-лиги болеет.

– Я слышал, ты ещё футбол смотришь?
– Да, я большой фанат. Болею за «Арсенал».

– Почему ты выбрал «Арсенал»? Как лондонец я просто обязан спросить.
– Ты не фанат «Арсенала»?

– Почему я должен быть фанатом «Арсенала»?
– Лучшая команда в АПЛ, — сказал Есипенко в видео на YouTube-канале Lichess.

Есипенко — единственный россиянин, который выступит на Турнире претендентов — 2026. Он завоевал путёвку, став бронзовым призёром Кубка мира — 2025.

