«Эмоции зашкаливали». Гимнаст Духно — о дебюте на международном уровне

Российский гимнаст Арсений Духно, выигравший две золотые медали на юниорском чемпионате мира по спортивной гимнастике, прокомментировал свой дебют на международном уровне. Он стал единственным россиянином, принявшим участие в соревнованиях среди мужчин. Гимнаст выступал в нейтральном статусе.

Духно стал лучшим в двух дисциплинах – в личном многоборье и в опорном прыжке.

«В целом я очень доволен своим выступлением, эмоции зашкаливали. На этих соревнованиях со мной случилось всё, что можно. Сначала победа в личном многоборье, потом – поражение во второй день, а затем – снова победа в заключительный.

Но самого главного я сумел всё-таки достичь, выиграв многоборье и завоевав право выступить в финалах в вольных упражнениях, на коне, кольцах и в опорном прыжке. Хотя после четвёртых мест в вольных и на коне я, конечно, расстроился и настраивал себя на прыжок, чтобы сделать его так, как умею. В итоге вышел и сделал всё, как надо, чему очень рад.

Да, это был мой первый международный старт в моей карьере, но осознание того, что я дебютант, никак не давило, на самом деле. Хотя, конечно, было волнительно, что я первый раз приехал сюда, увидел гимнастов из других стран. Себя я настраивал на то, чтобы показать на соревнованиях ту гимнастику, которую умею делать. Я приехал в Манилу не для того, чтобы смотреть по сторонам и следить за тем, что делают другие гимнасты», – приводит слова Духно ТАСС.

Юниорский чемпионат мира по спортивной гимнастике прошёл с 20 по 24 ноября в Маниле.