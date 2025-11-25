Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский гроссмейстер Есипенко поделился прогнозом на матч «Арсенала» с «Баварией»

Российский гроссмейстер Есипенко поделился прогнозом на матч «Арсенала» с «Баварией»
Комментарии

23-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко, ранее квалифицировавшийся на Турнир претендентов – 2026, поделился своим прогнозом на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов – 2025/2026 между лондонским «Арсеналом» и мюнхенской «Баварией». Он пройдёт 26 ноября в Лондоне.

Лига чемпионов . Общий этап. 5-й тур
26 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– На кого ставите в этом матче?
– «Арсенал» полностью разгромит (улыбается), — сказал Есипенко в видео на YouTube-канале Lichess.

Есипенко ранее признался, что является фанатом «Арсенала».

Есипенко — единственный россиянин, который выступит на Турнире претендентов — 2026. Он завоевал путёвку, став бронзовым призёром Кубка мира — 2025.

Материалы по теме
«Лучшая команда». Андрей Есипенко раскрыл, за какой клуб АПЛ болеет
Материалы по теме
Главная надежда России в мужских шахматах. Кто такой Андрей Есипенко?
Главная надежда России в мужских шахматах. Кто такой Андрей Есипенко?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android