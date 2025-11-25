Российский гроссмейстер Есипенко поделился прогнозом на матч «Арсенала» с «Баварией»

23-летний российский гроссмейстер Андрей Есипенко, ранее квалифицировавшийся на Турнир претендентов – 2026, поделился своим прогнозом на матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов – 2025/2026 между лондонским «Арсеналом» и мюнхенской «Баварией». Он пройдёт 26 ноября в Лондоне.

– На кого ставите в этом матче?

– «Арсенал» полностью разгромит (улыбается), — сказал Есипенко в видео на YouTube-канале Lichess.

Есипенко ранее признался, что является фанатом «Арсенала».

Есипенко — единственный россиянин, который выступит на Турнире претендентов — 2026. Он завоевал путёвку, став бронзовым призёром Кубка мира — 2025.