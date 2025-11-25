Духно рассказал, что не сталкивался с негативом со стороны соперников на юниорском ЧМ

Российский гимнаст Арсений Духно, выигравший две золотые медали на юниорском чемпионате мира по спортивной гимнастике, заявил, что не столкнулся с негативом со стороны других спортсменов.

Духно стал лучшим в двух дисциплинах – в личном многоборье и в опорном прыжке. Он выступил в нейтральном статусе, участие в юниорском чемпионате мира стало для гимнаста дебютом на международной арене.

«Отношение ко мне со стороны других гимнастов было хорошим, все были дружелюбные, здоровались со мной, все поздравляли потом. Не было такого, что кто-то негативно ко мне относился. Понимали ли они изначально, на что я реально способен? Кто-то знал, а кто-то и нет.

Во время соревнований я никуда не хожу гулять, поэтому мне сложно поделиться своими впечатлениями от Филиппин», – приводит слова Духно ТАСС.

Юниорский чемпионат мира по спортивной гимнастике прошёл с 20 по 24 ноября в Маниле.