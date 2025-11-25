Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Духно рассказал, что не сталкивался с негативом со стороны соперников на юниорском ЧМ

Духно рассказал, что не сталкивался с негативом со стороны соперников на юниорском ЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гимнаст Арсений Духно, выигравший две золотые медали на юниорском чемпионате мира по спортивной гимнастике, заявил, что не столкнулся с негативом со стороны других спортсменов.

Духно стал лучшим в двух дисциплинах – в личном многоборье и в опорном прыжке. Он выступил в нейтральном статусе, участие в юниорском чемпионате мира стало для гимнаста дебютом на международной арене.

«Отношение ко мне со стороны других гимнастов было хорошим, все были дружелюбные, здоровались со мной, все поздравляли потом. Не было такого, что кто-то негативно ко мне относился. Понимали ли они изначально, на что я реально способен? Кто-то знал, а кто-то и нет.

Во время соревнований я никуда не хожу гулять, поэтому мне сложно поделиться своими впечатлениями от Филиппин», – приводит слова Духно ТАСС.

Юниорский чемпионат мира по спортивной гимнастике прошёл с 20 по 24 ноября в Маниле.

Материалы по теме
«Эмоции зашкаливали». Гимнаст Духно — о дебюте на международном уровне
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android