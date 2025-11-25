«Сплю меньше, но ненамного». Магнус Карлсен — о том, что впервые стал отцом

16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен рассказал о первом родительском опыте. Карлсен впервые стал отцом 27 сентября 2025 года. Супруга Элла родила ему сына.

«Его настроение, конечно, всегда меняется: то лучше, то хуже, но это радость. Он очень хороший мальчик, и у меня очень хорошая жена, которая вместе со мной очень хорошо о нём заботится. Всё прекрасно.

Первые ночи были очень тяжёлыми, что, я думаю, нормально. После стало лучше. Я в основном ложусь спать рано, и обычно происходит частая смена подгузников в течение ночи. Я научился просто решать для себя, что нужно спать. В целом я бы сказал, что всё хорошо. Я сплю меньше, чем раньше, но ненамного меньше», — приводит слова Карлсена NRK.