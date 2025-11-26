Чемпион ОИ Пити сделал заявление о своей скандальной свадьбе с дочкой Гордона Рамзи

Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира британский пловец Адам Пити сделал публичное заявление на фоне обострившегося семейного конфликта.

«За последние несколько дней было опубликовано и прокомментировано множество материалов о личной жизни Холли и меня. Моя сестра Бетани также оказалась объектом нападок. Всё это было практически полностью односторонним и во многих случаях – чрезмерным и навязчивым.

Читать это было глубоко больно и тяжело, особенно если учитывать ложную основу, на которой нас атакуют. Ещё хуже то, что всё это поощряется членами моей собственной семьи.

Бетани, Холли и я не можем вдаваться в подробности из-за продолжающегося расследования полиции по серьёзным вопросам, возникшим задолго до недавних событий.

Для тех, кто знает меня лично, — вы знаете, что я прилагаю огромные усилия, стараясь стать лучше как человек, который стремится сделать мир лучше. Я продолжаю узнавать себя и понимать, каким человеком хочу быть: достойным партнёром, отцом, бизнесменом, другом и спортсменом — даже в такие трудные времена. Бетани, Холли и я пройдём через это. Мы не ищем сочувствия. Нам лишь важно, чтобы люди понимали: у каждой истории есть две стороны.

Тем, кто проявил доброту и понимание — спасибо. Мы искренне ценим вашу поддержку», — написал Пити на своей странице в соцсети.

Конфликт предположительно разгорелся из-за того, что мама Пити не была приглашена на его свадьбу с Холли Анной Рамзи, дочерью британского шеф-повара Гордона Рамзи, якобы из-за конфликта с невесткой. Позднее, как выяснилось, брат Адама Джеймс был арестован по обвинению в отправке угроз своему брату во время мальчишника в Будапеште. По сведениям британских СМИ, именно Холли настояла на обращении в полицию.

Свадьба Пити и Рамзи запланирована на декабрь 2025 года.