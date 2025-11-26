Чемпионат мира — 2025, гандбол: расписание игрового дня 26 ноября

Сегодня, 26 ноября, в пяти городах Нидерландов и Германии стартует женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап, 1-й тур. Расписание 26 ноября (время московское):

20:00. Группа C. Германия — Исландия;

20:00. Группа D. Испания — Парагвай;

22:30. Группа С. Сербия — Уругвай;

22:30. Группа D. Черногория — Фарерские острова.

Чемпионат мира пройдёт с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.