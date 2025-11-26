Титулованная российская синхронистка Светлана Колесниченко завершила карьеру

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко объявила об уходе из спорта. Спортсменка думала о завершении карьеры ещё в 2024 году — на Играх БРИКС в Казани.

«Когда поняла, что близка к завершению карьеры? Уже на Играх БРИКС. Но потом я решила подумать о будущем, отдохнуть, заняться здоровьем. Я была единственной из нашего состава сборной, кто не брал перерыв в карьере. За последние 15 лет я ни одного сезона не пропускала, не отдыхала.

Естественно, мы обсуждали всю эту ситуацию с Татьяной Николаевной [Покровской] и Татьяной Евгеньевной [Данченко]. Я очень благодарна, что они пошли навстречу и дали добро на отдых, чтобы я имела возможность всё обдумать. В итоге решила, что надо двигаться дальше.

Мне кажется, что пора дать дорогу молодым. Я всё сказала в нашем виде спорта. Никто не молодеет. Уверена, что у нас есть и всегда будут достойные спортсменки, которые станут лидерами и будут ещё покруче меня», — приводит слова Колесниченко «Матч ТВ».

На счету Колесниченко также 16 золотых медалей чемпионатов мира и 11 побед на чемпионатах Европы.