Полина Шувалова оценила победу на командном чемпионате мира по шахматам

Российский гроссмейстер Полина Шувалова прокомментировала победу на командном чемпионате мира по шахматам, который проходил в испанском городе Линарес (Испания). В финале россиянки обыграли сборную Азербайджана.

«В команде была очень дружеская и приятная атмосфера, как на сборах, так и на самом турнире. Мы очень хорошо общаемся друг с другом, никаких конфликтных ситуаций не возникало. Всё прошло на позитивной ноте.

Мне нравятся командные соревнования, особенно когда в коллективе царит дружеская атмосфера. Приятно играть и обсуждать партию после, это придаёт дополнительный заряд энергии. Особенно хорошо, когда команда хорошо играет. Я очень рада, что нам удалось выиграть этот чемпионат», — приводит слова Шуваловой «Шахматы +».