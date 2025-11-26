Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Полина Шувалова оценила победу на командном чемпионате мира по шахматам

Полина Шувалова оценила победу на командном чемпионате мира по шахматам
Комментарии

Российский гроссмейстер Полина Шувалова прокомментировала победу на командном чемпионате мира по шахматам, который проходил в испанском городе Линарес (Испания). В финале россиянки обыграли сборную Азербайджана.

«В команде была очень дружеская и приятная атмосфера, как на сборах, так и на самом турнире. Мы очень хорошо общаемся друг с другом, никаких конфликтных ситуаций не возникало. Всё прошло на позитивной ноте.

Мне нравятся командные соревнования, особенно когда в коллективе царит дружеская атмосфера. Приятно играть и обсуждать партию после, это придаёт дополнительный заряд энергии. Особенно хорошо, когда команда хорошо играет. Я очень рада, что нам удалось выиграть этот чемпионат», — приводит слова Шуваловой «Шахматы +».

Материалы по теме
Женская сборная России по шахматам вернулась и сразу выиграла ЧМ. Вынесла и Китай, и США!
Женская сборная России по шахматам вернулась и сразу выиграла ЧМ. Вынесла и Китай, и США!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android