Шувалова: интерес к женским шахматам, к сожалению, в разы меньше, чем к мужским

Российский гроссмейстер Полина Шувалова оценила уровень популярности женских турниров по шахматам, сравнив их с мужскими.

— Отдельно хочется поговорить о женских шахматах. Есть ли ощущение, что интерес к ним в России и в мире растёт?

— Рост есть, но интереса к женским шахматам, к сожалению, по-прежнему в разы меньше, чем к мужским. И совсем неясно, что с этим делать. Но в целом появляется больше турниров, это радует, — приводит слова Шуваловой «Шахматы +».

На прошлой неделе российские шахматистки одержали победу на командном чемпионате мира, который проходил в испанском городе Линарес (Испания). В финале россиянки обыграли сборную Азербайджана.