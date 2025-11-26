В США презентовали логотип зимней Олимпиады-2034

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2034 в Юте презентовал временный логотип соревнований. Он будет действительным до 2029 года — момента, когда произойдёт его замена и внимание американских властей с ОИ-2028 сместится на ОИ-2034.

«Олимпиада 2034 года объединит весь мир, но она также объединит наш штат. В фокусе внимания не только 100 стран, которые приедут сюда, но и также 29 округов штата. Это не просто Олимпиада в Солт-Лейк-Сити, не просто Олимпиада в регионе Васатч — это наша Олимпиада. Мы все вместе», — приводит слова губернатора штата Юта Спенсер Кокс Inside the Games.

Зимние Игры-2034 пройдут с 10 по 26 февраля в Солт-Лейк-Сити, Парк-Сити, Уэбере, Солджер-Холлоу и Саммите.