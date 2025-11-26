Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В США презентовали логотип зимней Олимпиады-2034

В США презентовали логотип зимней Олимпиады-2034
логотип ОИ-2034
Комментарии

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2034 в Юте презентовал временный логотип соревнований. Он будет действительным до 2029 года — момента, когда произойдёт его замена и внимание американских властей с ОИ-2028 сместится на ОИ-2034.

«Олимпиада 2034 года объединит весь мир, но она также объединит наш штат. В фокусе внимания не только 100 стран, которые приедут сюда, но и также 29 округов штата. Это не просто Олимпиада в Солт-Лейк-Сити, не просто Олимпиада в регионе Васатч — это наша Олимпиада. Мы все вместе», — приводит слова губернатора штата Юта Спенсер Кокс Inside the Games.

Зимние Игры-2034 пройдут с 10 по 26 февраля в Солт-Лейк-Сити, Парк-Сити, Уэбере, Солджер-Холлоу и Саммите.

Материалы по теме
Главные вопросы об участии россиян в Олимпиаде-2026. Суровая правда от юриста
Эксклюзив
Главные вопросы об участии россиян в Олимпиаде-2026. Суровая правда от юриста
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android