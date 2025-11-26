Скидки
Гандболист ЦСКА и сборной России Ерканов: хочется выиграть Лигу чемпионов и Олимпиаду

Гандболист ЦСКА и сборной России Ерканов: хочется выиграть Лигу чемпионов и Олимпиаду
Аудио-версия:
19-летний российский гандболист ЦСКА Иван Ерканов рассказал о своём дебютном сезоне, а также заявил о целях в спорте.

– В прошлом сезоне ты блистал в «вышке», а в нынешнем ты с ноги открыл дверь в Суперлигу. В чём твой секрет?
– Да нет никакого секрета. Когда переходил в ЦСКА, то понимал, что в дебютном сезоне в Суперлиге не буду получать много игрового времени. А получилось наоборот. Я сразу понял: нужно доказывать, что я здесь не просто так. Я в команде, и мне дают играть. Поэтому просто стараюсь показать себя.

– Ты ранее говорил в интервью, что личные награды – это не главное для тебя. В приоритете именно командные достижения. Какую командную награду ты бы хотел выиграть больше всего, о чём мечтаешь?
– Мне бы очень хотелось выиграть сначала Лигу чемпионов, а потом Олимпийские игры. Я думаю, что об этом мечтает каждый гандболист, — сказал Ерканов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.

