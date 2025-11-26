«Когда узнали, что я левша, сразу взяли». Иван Ерканов рассказал, как пришёл в гандбол

19-летний российский гандболист ЦСКА Иван Ерканов поделился историей, как начал заниматься гандболом.

– Как вообще оказался в гандболе, это же не такой уж популярный вид спорта в нашей стране?

– Занимался разными видами спорта, и что-то меня не очень всё цепляло. В какой-то момент закончил заниматься футболом, а так как я был очень активным ребёнком, от нахождения дома сходил с ума. Родители сказали, мол, ищи себе спорт. И через несколько дней уже мама сама предложила мне гандбол. Тогда я вообще не знал, что это такое. Просто пришёл во Дворец пионеров на свою первую тренировку. Правда, меня не хотели сначала брать, потому что я был очень низкого роста. Но когда узнали, что я левша, сразу взяли (смеётся). С того момента всё и пошло, — сказал Ерканов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.