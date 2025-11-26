Гандболист ЦСКА Иван Ерканов: хотелось бы попробовать силы в Лиге чемпионов

19-летний российский гандболист ЦСКА Иван Ерканов высказался об уровне европейского гандбол, а также заявил, что хотел бы сыграть в Лиге чемпионов.

– Ты упомянул, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов. А вообще следишь за европейским гандболом? Есть ли какие-нибудь любимые команды?

– «Барселона» — один из моих фаворитов. А если брать чемпионаты, выделю Бундеслигу, потому что, мне кажется, именно в Германии достигли пика уровня мастерства. У них игры всегда в накале страстей, мяч в мяч. И этот чемпионат по конкурентоспособности самый стоящий. Но это говорю только со стороны зрителя, ведь многое мне неведомо, не знаю, как там на самом деле.

– Хотел бы сыграть за «Барселону» в Европе?

– Если честно, не отказался бы от любой команды, которая участвует в Лиге чемпионов.

– То есть если предложат контракт в зарубежном клубе, который играет в Лиге чемпионов, без проблем согласишься?

– Пока об этом не думаю. Но если получу хорошее предложение из топ-клуба, конечно, хотелось бы попробовать силы в Лиге чемпионов. Это же другой уровень, где можно научиться чему-то новому, показать себя, посмотреть на других. Надеюсь, в ближайшем будущем ЦСКА попадёт в этот турнир, — сказал Ерканов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Наилем Шайхутдиновым.