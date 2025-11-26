Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

19-летний Жавохир Синдаров выиграл Кубок мира — 2025 по шахматам

19-летний Жавохир Синдаров выиграл Кубок мира — 2025 по шахматам
Комментарии

19-летний гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров стал победителем Кубка мира — 2025 по шахматам, который проходил на индийском курорте Гоа. В финале он одержал победу над представителем Китая Вэй И, на тай-брейке Синдаров оказался сильнее со счётом 1,5:0,5.

Победитель Кубка мира — 2025 получит не только титул и $ 120 тыс., но и путёвку на Турнир претендентов — 2026. Право сыграть в главном турнире чемпионского цикла получат три призёра Кубка мира.

Третье место на соревнованиях в Индии занял российский гроссмейстер Андрей Есипенко. В матче за бронзу он обыграл узбекистанского шахматиста Нодирбека Якуббоева.

Материалы по теме
Известны все участники шахматного Турнира претендентов — 2026. Россиянин тоже есть!
Известны все участники шахматного Турнира претендентов — 2026. Россиянин тоже есть!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android