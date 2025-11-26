Мельникова рассказала, как отнеслась к отсутствию приглашения на Бундеслигу в Германии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова призналась, что спокойно отнеслась к тому, что не примет участия в финале гимнастической Бундеслиги в Германии. Она не была приглашена туда из-за реакции общественности на её выступление в полуфинале.

«Спасибо за слова поддержки, которые вы пишете. Ситуацию восприняла нормально, с полным и спокойным принятием», — написала Мельникова на личной странице в социальных сетях.

В полуфинале Мельникова показала лучший результат на четырёх снарядах. Она выступала за немецкий клуб TSV Tittmoning-Chemnitz, который одержал победу.