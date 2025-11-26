Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мельникова рассказала, как отнеслась к отсутствию приглашения на Бундеслигу в Германии

Мельникова рассказала, как отнеслась к отсутствию приглашения на Бундеслигу в Германии
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова призналась, что спокойно отнеслась к тому, что не примет участия в финале гимнастической Бундеслиги в Германии. Она не была приглашена туда из-за реакции общественности на её выступление в полуфинале.

«Спасибо за слова поддержки, которые вы пишете. Ситуацию восприняла нормально, с полным и спокойным принятием», — написала Мельникова на личной странице в социальных сетях.

В полуфинале Мельникова показала лучший результат на четырёх снарядах. Она выступала за немецкий клуб TSV Tittmoning-Chemnitz, который одержал победу.

Материалы по теме
Ангелину Мельникову не пригласили на финал Бундеслиги в Германии по политическим причинам
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android