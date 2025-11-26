Скидки
Олимпийская чемпионка — 2016 канадка Олексяк дисквалифицирована на 2 года

Олимпийская чемпионка — 2016 канадка Олексяк дисквалифицирована на 2 года
Олимпийская чемпионка – 2016 в Рио-де-Жанейро, канадская пловчиха Пенни Олексяк дисквалифицирована на два года. Олексяк трижды нарушила правило регистрации в системе местонахождения в течение одного года. Спортсменка приняла свою дисквалификацию.

«Хотя мы принимаем объяснение Пенни о том, что это были непреднамеренные ошибки, а она не употребляла запрещённые вещества, существуют антидопинговые правила, обеспечивающие равные условия для всех спортсменов. Мы будем скучать по Пенни в национальной команде и надеемся увидеть её снова в бассейне, когда она будет допущена», – приводит слова главы Федерации плавания Канады Сюзанн Полинс SVT.se.

Спортсменка дисквалифицирована с 15 июля 2025 года. Срок истечёт 14 июля 2027 года.

25-летняя Олексяк является олимпийской чемпионкой – 2016 на дистанции 100 м вольным стилем. Кроме того, она завоевала две серебряные и четыре бронзовые награды Олимпийских игр (Рио-де-Жанейро и Токио), а также является многократной медалисткой чемпионатов мира.

