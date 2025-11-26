Скидки
«Политические дела». Родионенко — об отсутствии Мельниковой в финале гимнастической Бундеслиги

«Политические дела». Родионенко — об отсутствии Мельниковой в финале Бундеслиги
Старший тренер сборной России Валентина Родионенко высказалась о том, что российская гимнастка Ангелина Мельникова не примет участие в финале гимнастической Бундеслиги в Германии из-за реакции общественности на её выступление в полуфинале.

— Мельникова сообщила, что не выступит на финале Бундеслиги за клуб Хемница, указав как причину политические дискуссии. Вы знали об этом?
— Знали. История там следующая: изначально был протест Украинской федерации гимнастики, ещё до того этапа, на котором она выступила и выиграла. Но затем ей принесли извинения и сказали, что в финале она выступить не сможет. Ну как это можно комментировать? Это политические дела, – приводит слова Родионенко «Спорт-Экспресс».

В полуфинале соревнований Мельникова показала лучший результат на четырёх снарядах. Она выступала за немецкий клуб TSV Tittmoning-Chemnitz, который одержал победу.

