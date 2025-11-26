Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Родионенко: для нас очень важно, допустят ли гимнастов до чемпионата Европы

Родионенко: для нас очень важно, допустят ли гимнастов до чемпионата Европы
Комментарии

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала о планах на сезон-2026, отметив, что одним из ключевых моментов будет вопрос допуска до чемпионата Европы, который пройдёт в августе в хорватском Загребе.

«Мы ждём конгресса Европейской федерации гимнастики, ждём результатов голосования по допуску России. Многие гадают, зависит ли этот результат от того, кто возглавит европейскую федерацию, но считаю, что не зависит. От них, президентов, по-моему, ничего не зависит, так как голосуют представители стран. Для нас очень важно, допустят ли нас до чемпионата Европы. Если нет, мы не сможем отобраться командой на чемпионат мира, только личниками. Ждём это голосование с ужасом», – приводит слова Родионенко «Спорт-Экспресс».

Материалы по теме
«Политические дела». Родионенко — об отсутствии Мельниковой в финале Бундеслиги
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android