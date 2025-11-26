Родионенко: для нас очень важно, допустят ли гимнастов до чемпионата Европы

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала о планах на сезон-2026, отметив, что одним из ключевых моментов будет вопрос допуска до чемпионата Европы, который пройдёт в августе в хорватском Загребе.

«Мы ждём конгресса Европейской федерации гимнастики, ждём результатов голосования по допуску России. Многие гадают, зависит ли этот результат от того, кто возглавит европейскую федерацию, но считаю, что не зависит. От них, президентов, по-моему, ничего не зависит, так как голосуют представители стран. Для нас очень важно, допустят ли нас до чемпионата Европы. Если нет, мы не сможем отобраться командой на чемпионат мира, только личниками. Ждём это голосование с ужасом», – приводит слова Родионенко «Спорт-Экспресс».