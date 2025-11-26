Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Этап Кубка мира — 2025/2026 по скелетону в Инсбруке отменён

Этап Кубка мира — 2025/2026 по скелетону в Инсбруке отменён
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный комитет Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) принял решение отменить этап Кубка мира — 2025/2026 по скелетону в Инсбруке (Австрия), который должен был пройти в пятницу, 28 ноября, сообщает пресс-служба федерации. Причинами стали неудовлетворительная подготовка трассы и позиция самих спортсменов.

Во вторник представители сборных провели собрание под руководством атлета-делегата IBSF Элизабет Ватье. По итогам голосования большинство (30 против 21) высказались за отмену соревнований. Ранее первая официальная тренировка, намеченная на понедельник, 24 ноября, не состоялась из-за плохого состояния трассы.

Женская, мужская, а также смешанная командная гонки будут перенесены на другой спортивный объект, место будет объявлено позднее. Также сообщается, что этап Кубка Европы по скелетону в Инсбруке, намеченный на январь, пройдёт согласно расписанию.

Материалы по теме
Шокирующая история в нашем спорте. Что известно об аресте лучшего саночника России?
Шокирующая история в нашем спорте. Что известно об аресте лучшего саночника России?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android