«Я буду скучать без неё». Данченко — о завершении карьеры Колесниченко

Тренер по синхронному плаванию Татьяна Данченко высказалась о завершении карьеры трёхкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Светланы Колесниченко.

«К сожалению или к счастью, карьеры даже самых величайших спортсменов, таких как Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Наталья Ищенко, заканчиваются, они выходят строить другую жизнь. Хочется пожелать им только успехов, побед на их поприще. Светочка была настолько целеустремлённой, трудолюбивой, очень талантливой спортсменкой, с которой приятно было работать все эти 10 лет. И, конечно же, я буду скучать без неё», – приводит слова Данченко Матч ТВ.

Помимо трёх золотых медалей Олимпийских игр, на счету Колесниченко также 16 золотых медалей чемпионатов мира и 11 побед на чемпионатах Европы.