Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Покровская — о Колесниченко: таких людей можно использовать в руководстве нашего спорта

Покровская — о Колесниченко: таких людей можно использовать в руководстве нашего спорта
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о завершении карьеры трёхкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Светланы Колесниченко, отметив, что спортсменка в будущем может стать одним из руководителей в российском спорте.

«Колесниченко была прекрасной спортсменкой: целеустремлённой, техничной, умной и воспитанной. С ней было работать одно удовольствие. А успехи все её знают.

Ждать ли её в тренерах? Очень даже могу представить её в этом деле. Она может быть хорошим тренером, но её лучше иметь в виду как хорошего руководителя. Света уже помогла как тренер в своём клубе. Но таких людей можно использовать как руководителей нашего спорта. Это моё личное мнение. Знаю, она уже поступает директором в школу», – приводит слова Покровской Sport24.

Материалы по теме
Титулованная российская синхронистка Светлана Колесниченко завершила карьеру
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android