Покровская — о Колесниченко: таких людей можно использовать в руководстве нашего спорта

Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о завершении карьеры трёхкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Светланы Колесниченко, отметив, что спортсменка в будущем может стать одним из руководителей в российском спорте.

«Колесниченко была прекрасной спортсменкой: целеустремлённой, техничной, умной и воспитанной. С ней было работать одно удовольствие. А успехи все её знают.

Ждать ли её в тренерах? Очень даже могу представить её в этом деле. Она может быть хорошим тренером, но её лучше иметь в виду как хорошего руководителя. Света уже помогла как тренер в своём клубе. Но таких людей можно использовать как руководителей нашего спорта. Это моё личное мнение. Знаю, она уже поступает директором в школу», – приводит слова Покровской Sport24.