Абдулрашид Садулаев посетил матч «Локомотив» — «Спартак»

Абдулрашид Садулаев посетил матч «Локомотив» — «Спартак»
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев посетил ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московские «Локомотив» и «Спартак».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25'     1:1 Угальде – 43'     1:2 Маркиньос – 53'     1:3 Солари – 57'     2:3 Комличенко – 90+8'    

Фото: кадр из трансляции

«Спартак» выигрыл встречу со счётом 3:2. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

В первой встрече «Спартак» дома одержал победу со счётом 3:1. В составе «Спартака» забили Ливай Гарсия и Маркиньос. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Локомотива» Лукас Фассон. Единственный гол железнодорожников на счету Алексея Батракова.

