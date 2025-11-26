Абдулрашид Садулаев посетил матч «Локомотив» — «Спартак»

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев посетил ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московские «Локомотив» и «Спартак».

Фото: кадр из трансляции

«Спартак» выигрыл встречу со счётом 3:2. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

В первой встрече «Спартак» дома одержал победу со счётом 3:1. В составе «Спартака» забили Ливай Гарсия и Маркиньос. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Локомотива» Лукас Фассон. Единственный гол железнодорожников на счету Алексея Батракова.