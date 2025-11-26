Абдулрашид Садулаев посетил матч «Локомотив» — «Спартак»
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев посетил ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречаются московские «Локомотив» и «Спартак».
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
26 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 25' 1:1 Угальде – 43' 1:2 Маркиньос – 53' 1:3 Солари – 57' 2:3 Комличенко – 90+8'
Фото: кадр из трансляции
«Спартак» выигрыл встречу со счётом 3:2. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).
В первой встрече «Спартак» дома одержал победу со счётом 3:1. В составе «Спартака» забили Ливай Гарсия и Маркиньос. Ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Локомотива» Лукас Фассон. Единственный гол железнодорожников на счету Алексея Батракова.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 ноября 2025
-
22:33
-
20:50
-
20:22
-
18:49
-
18:30
-
18:26
-
18:13
-
17:15
-
16:15
-
15:46
-
15:15
-
14:38
-
11:01
-
10:50
-
10:33
-
10:20
-
09:23
-
00:41
- 25 ноября 2025
-
23:55
-
23:35
-
23:22
-
23:10
-
22:15
-
22:02
-
21:04
-
20:55
-
20:16
-
18:44
-
18:09
-
17:51
-
17:39
-
17:25
-
17:20
-
17:11
-
15:27