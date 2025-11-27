Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат мира — 2025, гандбол: результаты матчей 26 ноября

Чемпионат мира — 2025, гандбол: результаты матчей 26 ноября
Комментарии

Вчера, 26 ноября, в пяти городах Нидерландов и Германии стартовал женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап, 1-й тур. Результаты игрового дня 26 ноября:

Группа C.

  • Германия — Исландия – 32:25 (18:24, 14:11).
  • Сербия — Уругвай – 31:19 (15:10, 16:9).

Группа D.

  • Испания — Парагвай – 26:17 (15:9, 11:8).
  • Черногория — Фарерские острова – 32:27 (15:13, 17:14)

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.

Турнирная таблица ЧМ-2025
Материалы по теме
«Меня мотивирует противостояние Месси и Роналду». 19-летний гандболист покоряет Суперлигу
Эксклюзив
«Меня мотивирует противостояние Месси и Роналду». 19-летний гандболист покоряет Суперлигу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android