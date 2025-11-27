Чемпионат мира — 2025, гандбол: результаты матчей 26 ноября

Вчера, 26 ноября, в пяти городах Нидерландов и Германии стартовал женский чемпионат мира — 2025 по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира — 2025, женщины. Групповой этап, 1-й тур. Результаты игрового дня 26 ноября:

Группа C.

Германия — Исландия – 32:25 (18:24, 14:11).

Сербия — Уругвай – 31:19 (15:10, 16:9).

Группа D.

Испания — Парагвай – 26:17 (15:9, 11:8).

Черногория — Фарерские острова – 32:27 (15:13, 17:14)

Чемпионат мира проходит с 26 ноября по 14 декабря. На ЧМ-2023 победила сборная Франции, в финале обыгравшая команду Норвегии. Российские гандболистки не принимают участия в соревнованиях.